Wanda Nara sorprendió a sus hijos con "regalitos virales" que causaron furor

Tras un mes de viajes por Europa y Asia, la rubia volvió al país y mostró en redes la emoción de reencontrarse con sus hijos y la rutina familiar.

04/04/2026

Después de un mes recorriendo destinos tan diversos como Milán, Maldivas, París, Tokio, Shanghái y Kyoto, Wanda Nara volvió a Buenos Aires para retomar su rutina laboral y reencontrarse con sus cinco hijos, Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca. Durante su ausencia, los chicos quedaron al cuidado de su abuela, Nora Colosimo, quien se convirtió en sostén fundamental.

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La empresaria compartió en sus redes sociales el regreso y la vuelta a la vida cotidiana tras semanas de viajes. Allí mostró escenas íntimas y familiares que reflejaron la alegría de estar nuevamente en casa.

Una de las imágenes más comentadas fue la de Isabella y Francesca junto a su abuela Nora, rodeadas de una montaña de “regalitos virales”: sets de Hello Kitty, maquillaje, cremas y productos de cosmética coreana. “Regalitos virales”, escribió Wanda sobre la foto.

La vuelta también incluyó momentos simples y hogareños. En otra de las historias se la ve abrazando a una de sus hijas en la cocina mientras prepara panqueques, y en otra aparece una mesa repleta de souvenirs bajo la leyenda “Llegó mamá”.

Cada publicación transmitió la emoción de recuperar los pequeños rituales diarios: desayunos compartidos, juegos y abrazos, con la familia como eje central en medio de la exposición mediática que la rodea.