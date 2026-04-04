Dos hermanos provocaron incidentes y amenazas durante el partido entre Estudiantes y Vélez de San Ramón

El hecho ocurrió en un encuentro entre Estudiantes de Huaico Hondo y Vélez de San Ramón. Hubo momentos de tensión frente a familias y niños, y la Justicia ya interviene en el caso.

04/04/2026

Un episodio de violencia se registró tras la finalización de un partido entre Estudiantes de Huaico Hondo y Vélez de San Ramón, disputado el viernes, donde dos hermanos protagonizaron incidentes dentro y fuera del campo de juego, generando momentos de extrema tensión.

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Según se pudo reconstruir, durante el desarrollo del encuentro la pelota salió del campo y uno de los presentes la arrojó por encima de una tapia hacia un pasaje lindante. Posteriormente, otros hinchas recuperaron el balón y el partido continuó con normalidad hasta su finalización.

Sin embargo, una vez concluido el encuentro, el mismo sujeto que había arrojado la pelota cruzó el campo de juego, rompió un banderín y utilizó el caño, (que tenía una punta en su base) para amenazar. En ese contexto, pasó por los bancos de suplentes de ambos equipos e increpó a jugadores, generando preocupación entre los presentes.

Luego, el individuo salió del campo y se enfrentó físicamente con otro hombre, quien sería quien había recuperado la pelota durante el partido. La situación escaló rápidamente y derivó en un momento crítico, ya que en el lugar se encontraban familias, niños, dirigentes y jugadores, quienes debieron intervenir para evitar que el agresor regresara al terreno de juego.

En medio del conflicto, se sumó el hermano del agresor, identificado junto a él como Pablo Gómez (alias “Pablito”) y Ezequiel Gómez (alias “Facha”), quienes quedaron señalados como los principales protagonistas de los disturbios.

El hecho fue denunciado al día siguiente en la comisaría correspondiente y tomó intervención la jueza Victoria Ledesma, fiscal de delitos comunes, quien dispuso las medidas de rigor en el marco de la investigación.