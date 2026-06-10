Campaña de policías en China muestra cómo evitar robos en la calle

Un video viral muestra a policías en China simulando robos para concientizar sobre la seguridad y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el hurto.

Hoy 10:21

Un video viral que ha capturado la atención de millones de internautas muestra una escena impactante en las calles de China: agentes de policía simulando ser carteristas y robando a ciudadanos distraídos. Esta estrategia innovadora no es un caso de corrupción, sino una campaña de concientización que ha revolucionado la forma de abordar la seguridad pública.

Las autoridades decidieron implementar una táctica única al enviar oficiales encubiertos, vestidos de civil, a las calles para demostrar lo vulnerables que somos cuando bajamos la guardia. Con un enfoque en la prevención, el objetivo es hacer que las personas sean más conscientes de su entorno y de los riesgos asociados al hurto.

En el clip, que ha alcanzado millones de reproducciones, se observa a un policía en un concurrido mercado, actuando como un experto en técnicas de hurto. El resultado es asombroso: el agente logra robar siete celulares de manera casi imperceptible, aprovechando la desatención de las personas que lo rodean.

De hecho, solo una de las siete víctimas pudo detectar el movimiento del oficial. Este demostró una habilidad excepcional al sustraer teléfonos de bolsillos traseros, abrigos sin cerrar e incluso de mujeres con el celular en la parte delantera de sus chaquetas, todo sin levantar la más mínima sospecha.

Una vez que el oficial se identifica ante la víctima, quien generalmente queda en estado de shock al no haber sentido nada, le devuelve su pertenencia y le deja un mensaje claro: "Si yo pude quitártelo así de fácil, un criminal real también lo hará".

Ante el éxito de esta iniciativa, la policía local ha difundido una guía práctica de supervivencia urbana para protegerse de los ladrones reales. Entre los consejos se incluyen llevar el bolso siempre al frente y evitar el uso del bolsillo trasero, que es el lugar más expuesto para los delincuentes.

La campaña ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la seguridad en las calles y la importancia de la prevención. Esta situación plantea una reflexión: ¿estarías alerta ante un posible robo en tu entorno cotidiano?