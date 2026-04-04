Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
X
Locales

Tras un drástico descenso de temperatura, emiten una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Santiago del Estero

El SMN anticipa un domingo de Pascuas inestable con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo. Rige alerta amarilla para varios departamentos de la provincia.

04/04/2026

Un marcado descenso de temperatura se hizo sentir este sábado en Santiago del Estero, anticipando un cambio en las condiciones climáticas que se profundizará durante el domingo de Pascuas, jornada para la cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo al organismo, el área comprendida por los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El informe advierte que los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones, además de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto a los valores de lluvia, se prevén acumulados entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Para este domingo de Pascuas, se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24, en un contexto de inestabilidad que se mantendría a lo largo de toda la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas intensas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Lluvias Alerta Amarilla Tiempo en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción: un hombre manejaba borracho, atropelló a una motocicleta y mató a dos mujeres
  2. 2. El Estado deberá pagarle la moto que desapareció tras ser secuestrada en un operativo
  3. 3. Crédito millonario: qué dijo Virginia Gallardo tras figurar en un listado del Banco Nación
  4. 4. Marco Trungelliti cerró una semana histórica en Marrakech pese a caer en la final ante Rafael Jódar
  5. 5. Central Córdoba sufrió otro duro golpe ante Newell’s, en el Madre de Ciudades
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT