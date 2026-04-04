Tras un drástico descenso de temperatura, emiten una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Santiago del Estero

El SMN anticipa un domingo de Pascuas inestable con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo. Rige alerta amarilla para varios departamentos de la provincia.

04/04/2026

Un marcado descenso de temperatura se hizo sentir este sábado en Santiago del Estero, anticipando un cambio en las condiciones climáticas que se profundizará durante el domingo de Pascuas, jornada para la cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas.

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De acuerdo al organismo, el área comprendida por los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El informe advierte que los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones, además de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto a los valores de lluvia, se prevén acumulados entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan ser superados de manera puntual.

Para este domingo de Pascuas, se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24, en un contexto de inestabilidad que se mantendría a lo largo de toda la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas intensas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.