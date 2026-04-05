Con Bochini en el vestuario, la intimidad de la fiesta de Independiente tras el triunfo ante Racing

El máximo ídolo de la historia del club estuvo junto a los jugadores en las celebraciones tras el 1-0 sobre la Academia en el Libertadores de América.

Hoy 15:39

Independiente se quedó con un triunfo clave por 1-0 ante Racing Club en una nueva edición del clásico de Avellaneda, disputado en el Estadio Libertadores de América, y volvió a sonreír en el Torneo Apertura.

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Tras el pitazo final, el Rojo celebró junto a su gente y luego continuó los festejos en el vestuario, donde apareció una visita muy especial: Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo en la historia de la institución.

Un festejo especial con el máximo ídolo

Los futbolistas recibieron al Bocha entre cánticos y emoción. "Solo le pido a Dios, que Bochini juegue para siempre", entonaron los jugadores, mientras el histórico enganche se sumaba con su habitual perfil bajo a la celebración.

Luego, el plantel le entregó una camiseta con el número 23, en referencia a la diferencia en el historial de clásicos, y posó para la tradicional foto grupal en medio de un clima de euforia.

La celebración continuó con otros clásicos cantos del club, en una noche que quedará en el recuerdo de los hinchas del conjunto de Avellaneda.

Un triunfo que vale más que tres puntos

Más allá del valor simbólico del clásico, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros necesitaba ganar para cortar una racha adversa de tres partidos sin triunfos, con dos derrotas consecutivas.

Con esta victoria, el conjunto de Avellaneda alcanzó los 17 puntos y, al menos de manera parcial, se ubica en la octava posición de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.

De esta manera, Independiente no sólo se quedó con un clásico muy festejado por sus hinchas, sino que también dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la próxima instancia del campeonato.