Buscan desesperadamente a Pini, una caniche que se perdió en el barrio Jorge Newbery

La perrita desapareció el domingo de Pascuas y su familia ofrece recompensa por información que permita encontrarla.

Hoy 22:24

Una familia vive horas de angustia tras la desaparición de “Pini”, una perrita de raza caniche que se perdió el domingo de Pascuas en el barrio Jorge Newbery.

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Según indicaron sus dueños, el animal es dócil, cariñoso y está muy acostumbrado al entorno familiar, por lo que temen que no pueda orientarse sola o que alguien la haya encontrado y aún no haya podido devolverla.

Ante la preocupación, iniciaron una intensa búsqueda en la zona y difundieron el caso a través de redes sociales, con la esperanza de que alguien pueda aportar datos sobre su paradero.

Además, ofrecieron una recompensa para quien brinde información que permita encontrarla, ya que “Pini” es muy querida por toda la familia.

Cualquier persona que tenga datos puede comunicarse al número 385 5754555.