Santiagueña fue estafada en más de $35 millones con falsas inversiones en acciones de YPF

La investigación, a cargo de la fiscal Luján González Garay, determinó que el dinero fue transferido a distintas cuentas, reconvertido a criptomonedas y derivado a otras provincias. La Justicia ordenó suspender el cobro de los préstamos obtenidos a nombre de la víctima.

Hoy 06:53

Una mujer de Santiago del Estero fue víctima de una estafa virtual superior a los $35.000.000, tras ser engañada con una supuesta compra de acciones de YPF.

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De acuerdo con la investigación que lleva adelante la fiscal Luján González Garay, junto a personal del Departamento de Delitos Económicos, la damnificada fue identificada como Mariana del Valle Lucatelli.

Según consta en la denuncia, el 20 de junio de 2025 la mujer observó en Facebook una publicación atribuida a YPF que ofrecía la compra de acciones. A partir de allí, fue contactada por una persona identificada como “Cristina Herrera”, quien le indicó que debía transferir $250.000 como primer paso para iniciar la inversión.

Luego de realizar la transferencia a un CVU, la víctima fue derivada a otro supuesto representante, identificado como “Duarte”, quien continuó con la operatoria. En ese contexto, los estafadores lograron que la mujer solicitara préstamos y realizara transferencias a través de distintas entidades crediticias y plataformas como Mercado Pago.

Entre las operaciones detectadas figuran préstamos por $7.000.000, $1.826.021, $1.171.000 y más de $900.000. Posteriormente, un tercer contacto le exigió $5.000.000 adicionales con el argumento de “liberar ganancias”.

El 30 de junio de 2025, un empleado bancario advirtió a la damnificada que se trataba de una maniobra fraudulenta. A partir de allí intervino el área de Delitos Económicos, que determinó que los fondos fueron transferidos a cuentas vinculadas a plataformas como Montech Center y Binance, creadas durante la operatoria.

Según la investigación, las sumas fueron posteriormente convertidas a criptomonedas, dificultando su rastreo. Además, se estableció que parte del dinero fue canalizado a través de una billetera virtual identificada como “AL2”, a nombre de Díaz Florencia del Valle, con domicilio en La Rioja, desde donde se realizaron nuevas transferencias.

Actualmente, los investigadores siguen la ruta del dinero y trabajan sobre varias identidades, algunas de ellas presuntamente reales, que habrían participado en la maniobra mediante la obtención de datos personales, claves y accesos de la víctima.

En el marco de la causa, el juez de Control y Garantías Héctor Salomón dispuso una medida cautelar innovativa, a pedido de la Fiscalía, que ordena la suspensión inmediata del cobro y descuentos de los préstamos obtenidos en el contexto de la estafa.

El escrito judicial señala que existen indicios suficientes de una estafa virtual, respaldados por la denuncia, ampliaciones, capturas de pantalla de las operaciones, informes bancarios y el trabajo investigativo que permitió identificar posibles involucrados.

La causa continúa en etapa investigativa, con varios sospechosos bajo análisis y medidas en curso para determinar responsabilidades y recuperar los fondos.