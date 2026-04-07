Trágico final en Santa Fe: encontraron sin vida al joven de 23 años que buscaban desde el viernes

Ramiro Fabián Nast había desaparecido tras asistir a una fiesta en la ciudad de Funes. Hay un detenido por el presunto homicidio.

Hoy 07:55

Un trágico desenlace sacudió a la provincia de Santa Fe este lunes, luego de que fuera hallado sin vida un joven que era intensamente buscado en la ciudad de Funes. Se trata de Ramiro Fabián Nast, de 23 años, quien había desaparecido el pasado viernes tras asistir a un festejo.

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El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 16.30 en una zona residencial ubicada en inmediaciones de calle Paysandú y Tomás de la Torre, cerca de avenida Córdoba, a varias cuadras del lugar donde había sido visto por última vez.

Según los primeros reportes, efectivos de la Comisaría 23ª que trabajaban siguiendo distintas pistas lograron localizar el cadáver. En el operativo también intervinieron bomberos y otras unidades policiales, en un procedimiento que se extendió durante la tarde y se manejó con fuerte hermetismo.

Tras el hallazgo, la causa dio un giro y pasó a investigarse como homicidio. Fuentes oficiales confirmaron que un hombre fue detenido en el marco del operativo y estaría vinculado directamente con el crimen.

De acuerdo a las primeras informaciones, el sospechoso sería uno de los autores materiales del hecho y habría estado relacionado con la desaparición desde un primer momento, aunque por ahora no se informó el móvil.

En el lugar trabajaron móviles del Comando Radioeléctrico y personal policial de la zona, quienes solicitaron refuerzos debido a la complejidad de la escena.

Cronología de la desaparición

Ramiro había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando asistió a una fiesta en la denominada “Zona 5” de Funes. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con él y comenzó una intensa búsqueda.

Su madre, Yanina, encabezó una campaña pública para dar con su paradero, difundiendo sus características físicas y un tatuaje en la mano como rasgo distintivo.

El caso generó una profunda conmoción en Funes y en toda la provincia de Santa Fe, donde durante el fin de semana se mantuvo la expectativa por encontrar al joven con vida.

Tras el hallazgo, se sumaron al operativo peritos del Gabinete Criminalístico junto a la fiscal Noelia Navone, quien quedó a cargo de la investigación. Ahora se busca determinar las circunstancias y causas exactas de la muerte.