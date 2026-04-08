Inclasificable: investigan posible ultraje de una recién nacida que ingresó al CIS Banda

La beba tiene apenas 12 días de vida y con un cuadro de deshidratación avanzada y signos de abandono. Los médicos alertaron a la Justicia al darse con lesiones que despertaron sospechas.

Hoy 07:48

Profunda conmoción sacude a la ciudad de La Banda tras conocerse el alarmante estado de salud de una bebé de apenas 12 días de vida, quien permanece internada en el Centro Integral de Salud Banda e investigan si habría sido abusada sexualmente.

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Bajo un total hermetismo, la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual —representada por la Dra. Ana Carolina Azar— ordenó una batería de medidas para determinar si la pequeña, que ingresó al nosocomio con un cuadro crítico de deshidratación avanzada y signos de abandono que pusieron su vida en riesgo inminente, fue ultrajada.

La situación tomó un giro aún más oscuro en las últimas horas, cuando los profesionales médicos del área de Neonatología del nosocomio bandeño detectaron lesiones que despertaron sospechas sobre un presunto ataque sexual.

Los galenos indicaron que observaron anomalías clínicas que, por la escasa edad de la paciente, resultan incompatibles con causas naturales. Ante la gravedad del hallazgo, se dio intervención inmediata a la Dra. Azar, fiscal de turno, quien ordenó medidas inmediatamente.

Según se supo, la fiscalía dispuso que se tome declaración al personal médico, un relevamiento vecinal para conocer el contexto en el que vivía la niña. Asimismo, solicitó la intervención de la médica forense para realizar un examen exhaustivo, cuyos resultados serán determinantes para confirmar o descartar la hipótesis de una agresión contra la integridad sexual de la recién nacida.

Entre las medidas solicitadas, la Dra. Azar pidió que se de participación a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar la protección tutelar de la víctima mientras avanza la investigación.