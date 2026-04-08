Clima en Termas de Río Hondo: jornada parcialmente nublada para este miércoles 8 de abril de 2026

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses experimentarán un clima agradable con temperaturas moderadas. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado durante toda la jornada.

Hoy 08:12

El clima en Termas de Río Hondo para hoy, Miércoles 8 de abril de 2026, se presenta parcialmente nublado, lo que promete una jornada con condiciones bastante agradables para los termenses. La temperatura actual se encuentra en 14.2 °C, con una sensación térmica ligeramente inferior de 13.9 °C.

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Con una humedad del 94% en el aire, los habitantes de la ciudad deberán estar atentos a las condiciones climáticas, aunque el viento de 8.3 km/h del este puede brindar algo de alivio en las horas más cálidas. Este tipo de clima es característico de la región durante esta época del año.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 13.6 °C y que la máxima alcance los 23.5 °C, lo que sugiere un ambiente bastante templado en la tarde. Los termenses podrán disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo que, aunque nublado, no debería traer precipitaciones.

En los próximos días, el pronóstico también indica que el clima se mantendrá parcialmente nublado. Para el jueves 9 de abril, se anticipa una mínima de 17.5 °C y una máxima de 21.9 °C, y el viernes 10 de abril, la mínima será de 17.6 °C con un máximo de 24.6 °C.

Así, los termenses pueden esperar un clima estable y moderado, ideal para disfrutar de las bellezas naturales de la zona y de las actividades al aire libre en estos días de primavera tardía.