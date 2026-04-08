Clima ideal en La Banda para este miércoles 8 de abril de 2026: temperaturas agradables y sol radiante

Los bandeños disfrutarán de un clima mayormente soleado durante los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 27 grados. Se espera un cambio en la nubosidad, pero sin precipitaciones a la vista.

Hoy 08:13

Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 14.3 °C. La sensación térmica se mantiene igual, gracias a la escasa brisa proveniente del este a 6.5 km/h, que brinda un leve alivio a la calidez del día.

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Para el resto de la jornada, se anticipa que la temperatura alcance un máximo de 25.4 °C, ofreciendo un ambiente propicio para actividades al aire libre. La alta humedad del 94% podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa, pero el sol será el protagonista.

De cara a mañana, los bandeños deberán prepararse para un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17.6 °C y 24 °C. Aunque el sol aún brillará, podría haber momentos en que las nubes se interpongan.

El viernes también se presentará con condiciones similares, ya que se espera que las nubes continúen su presencia en el cielo. Las temperaturas mínimas y máximas se situarán entre 18.6 °C y 27.6 °C, lo que sugiere un viernes cálido para los bandeños.

En resumen, el clima en La Banda muestra un panorama positivo para los próximos días, con condiciones soleadas y agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Hoy, la temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 25.4 °C, mientras que el pronóstico para mañana y el viernes incluye mínimas de 17.6 °C y 18.6 °C, y máximas de 24 °C y 27.6 °C, respectivamente.