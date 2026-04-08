Gustavo Quinteros define el equipo de Independiente para visitar a Boca

Independiente ya pone la mira en su visita a Boca Juniors, este sábado desde las 19:30 en La Bombonera, por una nueva fecha del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Quinteros llega entonado tras el triunfo en el clásico ante Racing Club y buscará estirar su buen momento.

La principal novedad pasa por el regreso de Matías Abaldo, quien ya cumplió su fecha de suspensión y volverá al once titular. El extremo uruguayo es una pieza importante en el esquema ofensivo del Rojo y su presencia le devuelve desequilibrio al equipo en los metros finales.

En contrapartida, Quinteros no podrá contar con Santiago Montiel, que sufrió un desgarro y estará varias semanas fuera de las canchas. A esta baja se suma la incertidumbre por Ignacio Pussetto, quien continúa con molestias en la rodilla y es duda para el clásico. En caso de no llegar, el juvenil Facundo Valdéz seguiría en el equipo.

Otra de las incógnitas está en el mediocampo, donde el DT define si se inclina por Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci, este último con un ingreso destacado en el clásico pasado que lo posiciona como una alternativa firme.

El probable once de Independiente sería: Rey; Arias, Lomónaco, Valdéz, Zabala; Marcone, Millán o Pérez Curci, Malcorra; Abaldo, Ávalos y F. Valdéz o Pussetto. El Rojo afina detalles con la ilusión de dar el golpe en La Bombonera y seguir creciendo en el torneo.