Moyano y Aguerre recordaron el Maracanazo santiagueño: "No podía creer lo que estaba pasando”

Se cumple un año de una de las páginas más gloriosas en la historia de Central Córdoba. Aquella noche en el mítico Estadio Maracaná, el Ferroviario dio el golpe y venció a Flamengo en un resultado histórico que quedó grabado para siempre en el fútbol argentino.

Uno de los protagonistas, Santiago Moyano, no ocultó su emoción al recordar ese momento único: “Es un día especial para el pueblo Ferroviario. Lo que pasó en Brasil no estaba en la mente de nadie, confiamos en nosotros y pasaron cosas lindas. Lo primero que se me viene es el festejo final, entrar a la cancha y cómo nos insultaban en otro idioma, fue gracioso. No podía creer lo que estaba pasando”.

Por su parte, Alan Aguerre también puso en valor la dimensión histórica del triunfo, no solo para el club sino para todo el interior del país: “Hoy con el paso del tiempo, para el fútbol argentino es importante que un equipo del interior haya logrado algo tan importante. En ese momento disfrutás pero no caés. Lo primero que pensás es en no comerte cinco o seis goles… y nosotros ganamos. Le jugamos de igual a igual a un equipo que fue campeón”.

Aquel triunfo no solo significó una victoria deportiva, sino un verdadero golpe de autoridad para el fútbol del interior, demostrando que Central Córdoba podía competir y superar a uno de los gigantes del continente en su propia casa. Un año después, el recuerdo sigue más vivo que nunca en Santiago del Estero.