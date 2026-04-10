Belgrano se recuperó ante Aldosivi y volvió al triunfo en el Apertura

El Pirata ganó 1-0 en Córdoba, dejó atrás la dura caída ante River y se metió de lleno en la pelea por la clasificación.

10/04/2026

Belgrano dejó atrás la goleada sufrida ante River Plate y se impuso 1-0 frente a Aldosivi, en un partido donde mostró carácter y reacción ante su gente.

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El equipo cordobés logró una victoria clave gracias al gol de Lucas Zelarayán, cortó una racha de tres partidos sin ganar y se acomodó mejor en la Zona A, con la mirada puesta en la clasificación a los playoffs del torneo.

Más allá de lo ajustado del resultado, el Pirata fue muy superior en el primer tiempo, dominando con claridad en el juego. Con un esquema 3-4-1-2, manejó la pelota con paciencia, ganó los duelos individuales y generó varias situaciones, incluso con un remate del propio Zelarayán que dio en el travesaño.

El partido cambió en el complemento tras la expulsión de Emiliano Rigoni, que dejó a Belgrano con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo. A partir de allí, Aldosivi adelantó sus líneas, pero nunca logró imponer condiciones con claridad.

En el cierre, el equipo cordobés sufrió, con una pelota salvada sobre la línea por Morales y otro disparo que pegó en el travesaño. Sin embargo, resistió y se quedó con tres puntos valiosos.

Con este triunfo, Belgrano no solo se mete en la pelea en su zona, sino que también se acerca a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027, quedando a una unidad de Argentinos Juniors.

Por su parte, Aldosivi sigue en crisis: continúa sin victorias en el campeonato y se mantiene en los últimos puestos tanto en la tabla anual como en la de promedios, comprometido en la lucha por el descenso.