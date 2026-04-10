Con el objetivo de manterse en puestos de clasificación, Belgrano recibe a Aldosivi

El Pirata acumula tres partidos sin ganar y buscará recuperarse ante un Tiburón que aún no conoce la victoria en el torneo.

Hoy 07:11

Belgrano y Aldosivi se enfrentarán este viernes desde las 21:00 en el Estadio Julio César Villagra, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para ambos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto cordobés tuvo un buen arranque de campeonato, pero en las últimas jornadas perdió regularidad y llega con una racha negativa de tres partidos sin victorias. En ese tramo, empató sin goles el clásico ante Talleres y cayó frente a Racing (2-1) y River Plate (3-0).

Los dirigidos por Ricardo Zielinski se ubican quintos en la Zona B con 19 puntos, a siete del líder Independiente Rivadavia, y necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Por su parte, Aldosivi atraviesa un presente complicado. El equipo marplatense todavía no ganó en el torneo y ni siquiera el arribo de Israel Damonte logró revertir la situación.

Desde la llegada del nuevo DT, el Tiburón cayó 2-0 ante Argentinos Juniors y empató sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto, lo que lo mantiene en el anteúltimo puesto de la tabla.

Ya sin chances de meterse en la próxima instancia, Aldosivi tiene como principal objetivo sumar puntos para escapar del descenso, ya que hoy se encuentra comprometido en ambas tablas y estaría perdiendo la categoría.

Con realidades diferentes pero necesidades urgentes, el duelo en Córdoba promete ser intenso: Belgrano quiere volver a prenderse arriba y Aldosivi busca empezar a reaccionar.