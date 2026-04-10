Jessica Alba celebra que una astronauta busque su loción en plena misión Artemis II

La científica Christina Koch orbita la Luna junto con otros tres astronautas en una misión histórica.

Hoy 07:43

La actriz Jessica Alba reaccionó con sorpresa y entusiasmo al enterarse de que la astronauta Christina Koch, quien forma parte de la histórica misión Artemis II, es usuaria de productos de su empresa The Honest Company, en particular de su loción de manos.

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La científica, de 47 años, se encuentra actualmente orbitando la Luna junto a otros tres astronautas, y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó cuando, en medio de una conversación sobre los suministros a bordo, mencionó que estaba buscando un producto específico: “Estoy buscando un artículo de higiene personal: la loción Honest”.

Ante esto, Jessica Alba, de 44 años, compartió un video en sus redes sociales donde se la ve reaccionando con asombro. “Puede que tenga que buscarlo”, comentó entre risas, al referirse a la posibilidad de que su producto estuviera en la nave, aunque aún no había sido localizado debido a las limitaciones del sistema de empaquetado.

Lo que podría haber pasado como un detalle menor dentro de una misión espacial histórica, generó un fuerte impacto en la Tierra, especialmente en la fundadora de la marca, quien expresó su emoción al saber que una figura destacada del ámbito científico utiliza sus productos incluso en el espacio.

Alba aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el origen de The Honest Company, destacando que nació como un proyecto personal inspirado en su hija Honor, con el objetivo de ofrecer productos más seguros y transparentes. “Pensar que tuve la idea de que la gente tuviera acceso a productos de mejor calidad… me inspiró mi hija”, señaló.

Lo que comenzó como una iniciativa vinculada a la crianza y el cuidado personal, hoy se consolidó como una marca global de estilo de vida y belleza. La actriz destacó lo “surrealista” que resulta saber que una astronauta, en una misión pionera, esté utilizando —o buscando— uno de sus productos en el espacio.

Jessica Alba

Además, subrayó que los valores de la marca, centrados en la honestidad, la seguridad y el cuidado de la piel, logran trascender incluso en un entorno tan exigente como el espacial.

Finalmente, Alba no ocultó su entusiasmo y hasta hizo una promesa pública: le enviará más productos a la astronauta cuando regrese a la Tierra. “Algo sacado de mis sueños más salvajes… Honest en el espacio”, escribió, dejando en claro el orgullo que le genera este inesperado reconocimiento.