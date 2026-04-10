Alto ausentismo en escuelas de la provincia por el paro de transporte

La falta de colectivos afectó la asistencia de docentes y alumnos. Varias instituciones funcionan con actividad reducida.

Hoy 09:41

El impacto del paro de transporte se sintió con fuerza en las escuelas de la provincia, donde la ausencia de colectivos provocó un marcado ausentismo tanto de docentes como de alumnos.

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En numerosos establecimientos educativos, la jornada se desarrolló con muy baja concurrencia.

Directivos señalaron que gran parte del personal docente no pudo asistir, especialmente aquellos que residen en el interior, en localidades como Loreto y Clodomira, donde el transporte interurbano es fundamental.

“Poco personal docente se hizo presente debido al paro. Hay instituciones donde prácticamente no llegó ningún docente del interior”, indicaron autoridades escolares.

La situación obligó a reorganizar la actividad escolar. En algunos casos, solo tres grados pudieron tener clases, mientras que en otros directamente no se dictaron contenidos por falta de docentes. También se registraron casos con apenas tres alumnos presentes en toda la institución.

En otra escuela, de un total de veintiún docentes, solo cinco lograron asistir, lo que evidencia la magnitud del impacto de la medida.

Frente a este escenario, algunas instituciones ya comenzaron a implementar clases virtuales como alternativa para sostener la continuidad educativa.

“Vamos a evaluar qué docentes logran llegar y, en base al nivel de ausentismo, les pediremos que envíen actividades o trabajen de manera virtual. Hoy la asistencia fue muy baja: contamos con apenas 25 alumnos, cuando habitualmente tenemos alrededor de 500 en el turno mañana”, expresó un directivo.

La situación genera preocupación en la comunidad educativa, ya que la falta de transporte no solo dificulta el dictado normal de clases, sino que también afecta el desarrollo académico de los estudiantes. De continuar la medida de fuerza, no se descarta que más escuelas adopten la modalidad virtual en los próximos días.