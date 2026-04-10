Olímpico visita a Regatas con la obligación de ganar para seguir soñando con los playoffs

El Negro se presenta en Corrientes con la necesidad de sumar una victoria para conservar las chances de clasificación a la pos temporada.

Hoy 10:14

Olímpico de La Banda afrontará esta noche un partido decisivo ante Regatas Corrientes, con la obligación de ganar para mantener intactas sus chances de clasificación a los playoffs de la Liga Nacional de Básquet.

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El encuentro se disputará desde las 21.30, en el estadio Fortín Rojinegro, con transmisión de Básquet Pass, en el marco de la etapa final de la fase regular.

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El Negro no tiene margen de error

El conjunto santiagueño llega en la 13° posición con un récord de 15 triunfos y 19 derrotas, y depende de sí mismo: necesita ganar los dos partidos que le restan (Regatas y San Martín de Corrientes) para meterse en la Reclasificación.

El equipo de Martín Villagrán viene en levantada, con dos triunfos consecutivos que renovaron la ilusión: primero en el clásico ante Quimsa (86-81) y luego frente a La Unión de Formosa (87-76).

Regatas quiere subir en la tabla

Del otro lado, el Fantasma atraviesa un gran presente desde la llegada de Leandro Ramella, con tres victorias consecutivas ante Ferro Carril Oeste, Unión de Santa Fe y Obras Sanitarias.

Actualmente se ubica 6° con 19 triunfos y 13 derrotas, y si gana podría trepar nuevamente al cuarto lugar, que otorga clasificación directa a cuartos de final.

Para este compromiso, el conjunto correntino recuperará a Mateo Chiarini y Tayavek Gallizzi, dos piezas importantes que no estuvieron en el último partido.

Historial

En el historial, Regatas domina con 34 victorias contra 18 de Olímpico en 52 enfrentamientos. Sin embargo, en esta temporada el Negro se impuso en La Banda por 72-65, en tiempo suplementario.

Todo en juego en Corrientes

El partido marcará el cierre de los encuentros como local para Regatas, pero también será una verdadera final para Olímpico, que no tiene margen de error.

Con la tabla al rojo vivo en la recta final, el Negro bandeño se juega gran parte de su temporada esta noche: ganar o complicar seriamente su sueño de playoffs.