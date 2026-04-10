“Congelados” regresó a Gran Hermano de la mano de Anna del Boca

Anna del Boca ingresó al reality para retirar las pertenencias de su madre y protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala.

Hoy 09:32

En el marco del debut del “Congelados” en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quien ingresó a la casa fue Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca, con una tarea muy clara: recuperar la valija y los objetos personales de su madre tras su salida del juego.

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La aparición se dio en medio de un clima de máxima tensión, con los jugadores completamente inmóviles entre el living y la cocina, tal como indica la dinámica del desafío. De fondo, comenzó a sonar “Tonta, pobre tonta”, uno de los temas más recordados de Andrea, lo que aportó una carga emocional aún mayor a la escena.

Cabe recordar que la actriz abandonó la competencia días atrás por cuestiones de salud, luego del fuerte accidente que sufrió en la cocina el lunes 6 de abril. En ese episodio, cayó de frente al suelo sin poder amortiguar el impacto, lo que provocó que su rostro golpeara contra el piso y su cabeza contra la puerta de un mueble.

Ya dentro de la casa, Anna no solo cumplió con su misión, sino que también protagonizó un gesto que descolocó a todos: se acercó especialmente a Yisela “Yipio” Pintos y la abrazó, rompiendo la tensión del momento.

Antes de retirarse, dejó una frase que rápidamente se volvió viral y resonó tanto dentro como fuera de la casa: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”.

Así las cosas, el ingreso marcó uno de los momentos más emotivos y comentados de la edición, combinando estrategia, sorpresa y un fuerte mensaje personal.