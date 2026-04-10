Rescatan a un hombre de 67 años caído en pozo de 8 metros en Salta

Un hombre de 67 años fue rescatado tras caer en un pozo ciego de 8 metros en Coronel Moldes, Salta.

Hoy 10:12

Un hombre de 67 años fue rescatado durante la noche tras caer en un pozo ciego de gran profundidad en la localidad de Coronel Moldes.

El incidente ocurrió cuando el hombre intentaba retirar su vehículo, cuya rueda había quedado atascada, y al intentar liberarla, cayó a un pozo de aproximadamente 8 metros.

Tras el alerta, personal de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral, junto con efectivos de la Comisaría 6 y Bomberos de Campo Quijano, desplegó un operativo de rescate en el lugar del accidente.

Los equipos de rescate realizaron maniobras de descenso para asistir al damnificado, quien se encontraba consciente al momento de ser localizado.

Una vez extraído del pozo, el hombre fue trasladado a un centro de salud de la zona para recibir la atención médica necesaria.

El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió resolver la situación sin que se reportaran consecuencias de mayor gravedad.