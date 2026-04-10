Operadores judiciales abordaron los alcances del Régimen Penal Juvenil Argentino y la Ley Provincial 7349

En la segunda jornada de análisis de cambios legislativos e institucionales en la temática, disertaron jueces penales y funcionarios locales y de la Nación.

Hoy 17:39

En la mañana del viernes, se desarrolló el cierre de la Jornada de Actualización Penal Juvenil, actividad que se concretó de manera presencial en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales y virtual para las circunscripciones del interior provincial.

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En la oportunidad, compartieron el estrado los Dres. Gastón Merino, juez de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil; Raúl Santucho, vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Manuel Santillán, director de Nexo-Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente de Santiago del Estero.

En ese marco, los letrados abordaron el eje temáticos dos de la propuesta de actualización: Ley Nacional Nº 27.801 y Ley Provincial Nº 7349, dificultades y potencialidades de su aplicación. Análisis de la ley provincial. Etapa preparatoria y etapa de juicio. ¿Siempre necesitamos una pena?.

Seguidamente, tuvo lugar la master class titulada “El Régimen Penal Juvenil Argentino: ayer, hoy y mañana. Desafíos, potencialidades y debilidades”, a cargo del Dr. Martiniano Terragni, subdirector de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación y docente en diferentes universidades públicas y privadas.

La jornada de actualización, reunió a exponentes de distintos estamentos vinculados con la temática: jueces, fiscales, defensores, miembros de la academia, autoridades del Ministerio de Justicia de Santiago del Estero, quienes aportaron distintas visiones, tanto desde el plano legislativo nacional y convencional así como también en lo referido a los alcances de la normativa provincial.

Al finalizar las exposiciones, los conferencistas recibieron un diploma de reconocimiento por parte del Centro Único de Capacitación, organizador con el Ministerio de Justicia y DD.HH. provincial de este evento.