Scaloni ya tiene 22 de los 26 nombres: así sería la lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya empieza a definir su camino rumbo al Mundial 2026. El próximo 11 de mayo, Asociación del Fútbol Argentino deberá presentar ante FIFA la lista preliminar de 55 jugadores, de la cual saldrán los 26 convocados definitivos.

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El entrenador Lionel Scaloni ya le entregó esa nómina a la AFA, con una base consolidada y varios nombres que pelean por meterse en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una base casi definida para el Mundial

Según trascendió, el cuerpo técnico ya tendría 22 jugadores prácticamente asegurados en la lista final. Entre ellos aparecen nombres clave como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pilares del ciclo.

La estructura incluye arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros que vienen siendo habituales en las convocatorias y que sostuvieron el proceso campeón del mundo.

Estos son

Arqueros

1: Emiliano Martínez (Aston Villa)

2: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

3: Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

4: Gonzalo Montiel (River)

5: Cristian Romero (Tottenham)

6: Lisandro Martínez (Manchester United)

7: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

8: Nicolás Otamendi (Benfica)

9: Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) Mediocampistas

10: Leandro Paredes (Boca)

11: Alexis Mac Allister (Liverpool)

12: Enzo Fernández (Chelsea)

13: Rodrigo De Paul (Inter Miami)

14: Nico González (Atlético de Madrid)

15: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

16: Nicolás Paz (Como)

17: Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Delanteros

18: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

19: Lionel Messi (Inter Miami)

20: Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

21: Lautaro Martínez (Inter)

22: José López (Palmeiras)

Los puestos a definir

Aún quedan cuatro lugares abiertos y varias dudas por resolver. En el arco, el tercer puesto se disputa entre Juan Musso y Walter Benítez.

En defensa, el lateral izquierdo suplente de Nicolás Tagliafico saldría entre Marcos Acuña y Gabriel Rojas, mientras que también podría sumarse un cuarto marcador central, con Marcos Senesi y Facundo Medina como principales opciones.

En el mediocampo, uno de los nombres que pelea por meterse es Giovani Lo Celso, aunque su presencia dependerá de su estado físico. También aparecen como alternativas jóvenes con proyección como Valentín Barco, Franco Mastantuono y Máximo Perrone.

Una prelista amplia con variantes y proyección

Más allá de la base, la lista de 55 incluirá a varios futbolistas que estuvieron en la órbita del seleccionado o que fueron seguidos de cerca por el cuerpo técnico. Entre ellos aparecen nombres como Paulo Dybala, Alejandro Garnacho, Ángel Correa, Santiago Castro y Valentín Castellanos.

También figuran jugadores del ámbito local y del exterior que pueden ser alternativas ante lesiones o bajas inesperadas, como Facundo Cambeses, Kevin Lomónaco o Alan Varela.

Cuenta regresiva para el Mundial 2026

Con la prelista a punto de oficializarse, el cuerpo técnico entra en la etapa final de evaluación. Restan apenas dos meses para el inicio del Mundial y cada detalle puede ser determinante en la confección de la lista definitiva.

La base está, pero aún hay lugares en juego en una Selección Argentina que buscará defender la corona y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.