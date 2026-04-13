Mortal Kombat II presenta su tráiler final y confirma su estreno en cines para el 8 de mayo

La secuela de la película de 2021 llega con nuevos avances, carteles promocionales y la venta anticipada de entradas para su estreno en salas.

Hoy 07:11

New Line Cinema y Warner Bros. lanzaron el tráiler final de Mortal Kombat II, la continuación de la película estrenada en 2021 e inspirada en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias.

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El lanzamiento del nuevo adelanto llega acompañado por tres carteles oficiales, además del anuncio de que ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas para ver la película en cines a partir del 8 de mayo.

En esta nueva entrega, los campeones favoritos de los fans regresan a la acción y se suman a Johnny Cage, quien se integra al grupo para enfrentar una batalla decisiva y sangrienta contra el régimen de Shao Kahn, cuya amenaza pone en riesgo la existencia del Reino de la Tierra.

El elenco está encabezado por Karl Urban en el papel de Johnny Cage, acompañado por Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada.

La película vuelve a estar dirigida por Simon McQuoid, mientras que el guion en esta ocasión corre a cargo de Jeremy Slater, conocido por trabajos como Cuatro Fantásticos y Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

La producción está a cargo de Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh y el propio McQuoid, con Michael Clear, Judson Scott, Slater y Lawrence Kasanoff como productores ejecutivos.

Detrás de cámaras, el equipo técnico incluye al director de fotografía Stephen F. Windon, el diseñador de producción Yohei Taneda, el montajista Stuart Levy y la diseñadora de vestuario Cappi Ireland. La banda sonora original está compuesta por Benjamin Wallfisch.

New Line Cinema presenta así una producción de Atomic Monster, Broken Road Production y Fireside Films Production, que será distribuida por Warner Bros. en cines a partir del 8 de mayo.