Anne Hathaway brilla en Mother Mary y recibe elogios de la crítica

La nueva película de la actriz recibió críticas mayormente positivas antes de su estreno, con elogios a las actuaciones, la estética y su intensa historia.

Hoy 08:49

Las primeras reacciones a Mother Mary, la nueva película protagonizada por Anne Hathaway, comenzaron a difundirse en la previa de su estreno limitado en cines y muestran un panorama ampliamente positivo. La producción marca un fuerte comienzo en la agenda cinematográfica 2026 de la ganadora del Oscar.

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El film, ambientado en el mundo de la música, narra una compleja relación psicosexual entre una cantante pop y su diseñadora de moda, interpretada por Michaela Coel. La historia combina elementos dramáticos y estéticos que han sido especialmente valorados por la crítica.

Entre los principales elogios, se destacan las actuaciones de sus protagonistas, cuya química en pantalla fue señalada como uno de los puntos más fuertes. También recibieron comentarios positivos los recursos visuales, la música y la complejidad narrativa.

Desde el medio The Hashtag Show, describieron la película como un “tapiz conmovedor de extrañeza embriagadora”, resaltando su impacto visual y emocional. En la misma línea, la crítica Courtney Howard la definió como un “placer pop-gótico lujoso y seductor”, destacando además el diseño de producción y la puesta en escena.

Por su parte, el periodista Aeron Eclarinal calificó al film como “absolutamente atrapante e impredecible”, y subrayó la intensidad de las interpretaciones principales.

Dirigida por David Lowery y producida por A24, Mother Mary se posiciona como uno de los estrenos más destacados del año, consolidando las expectativas en torno a Hathaway, quien también formará parte de otros proyectos importantes en los próximos meses.

Con este primer recibimiento, la película se perfila como una de las propuestas más comentadas y valoradas del circuito cinematográfico en 2026.