Fuerte temporal volvió a golpear a Santa Fe y causó numerosos problemas

La Municipalidad de Santa Fe ha activado un protocolo de actuación por las intensas lluvias, reportando más de 170 reclamos por anegamientos y caídas de árboles.

Hoy 04:28

Tras las precipitaciones significativas ocurridas en las últimas horas, la Municipalidad de Santa Fe ha puesto en marcha un protocolo de actuación para gestionar la situación, según informa Luis Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo.

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Cabal detalló que el protocolo fue activado a las 7 de la mañana, lo que incluye la limpieza de puntos críticos y el chequeo de bombas y reservorios. El funcionario destacó que se han acumulado aproximadamente 70 milímetros de lluvia, lo que, gracias a su intensidad moderada, ha permitido que el sistema urbano responda adecuadamente.

En relación a la circulación vehicular, Cabal aseguró que está habilitada en casi toda la ciudad, aunque persisten inconvenientes puntuales en algunas áreas. “Las bombas están operando correctamente y los niveles de los reservorios son bajos, lo que favorece el drenaje”, agregó.

Durante el evento, se han registrado cerca de 170 reclamos, con 22 reportes por calles anegadas y tres viviendas afectadas, especialmente en zonas cercanas a reservorios. También se contabilizan alrededor de 25 postes caídos y una cantidad similar de árboles y ramas, lo que ha generado preocupación en varios barrios.

Entre los puntos más comprometidos se encuentra el callejón Aguirre, donde las obstrucciones en el sistema de drenaje urbano han exacerbado la situación. Cabal enfatizó que estos problemas son puntuales y no representan un riesgo generalizado.

Las proyecciones climáticas indican que se podrían sumar entre 25 y 30 milímetros de lluvia adicionales durante el día, aunque sin previsiones de lluvias intensas. “No hay indicios de fenómenos que puedan causar complicaciones mayores”, afirmó Cabal.

Se reitera a la población la importancia de no sacar la basura mientras llueve, ya que esto podría aumentar los anegamientos. Para reportar cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse al 0800-777-5000, donde se gestionan los reclamos y se organizan las intervenciones necesarias.