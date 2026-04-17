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“Tenemos el dedo en el gatillo”: en medio del alto el fuego, Hezbollah amenazó a los israelíes

El grupo extremista hizo la advertencia al gobierno de Netanyahu en caso de que se viole la tregua de 10 días entre Israel y el Líbano.

Hoy 08:46
Hezbollah.

En medio del alto el fuego entre Israel y el Líbano, el grupo terrorista Hezbollah amenazó al gobierno de Benjamin Netanyahu y aseguró que sus seguidores mantienen “el dedo en el gatillo” por si se viola la tregua.

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El grupo proiraní Hezbollah afirmó este viernes que sus combatientes tienen "el dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua de diez días que entró en vigor durante la noche. En un comunicado, Hezbolah afirma haber llevado a cabo durante la guerra de 45 días "2.184 operaciones militares" contra Israel y el ejército israelí en territorio libanés.

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"Los combatientes mantendrán el dedo en el gatillo porque desconfían de la traición del enemigo", agrega el documento.

TEMAS Israel Hezbollah Guerra en Medio Oriente

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