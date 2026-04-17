Selena Gomez encabezará una ambiciosa película de cuatro horas dirigida por Brady Corbet

La actriz protagonizará un proyecto de gran escala, calificado para adultos y con una narrativa que abarcará más de un siglo.

Hoy 11:07

La actriz y cantante Selena Gomez será la protagonista de la próxima película del director Brady Corbet, reconocido por su trabajo en The Brutalist (2024), filme que obtuvo varios premios Oscar. Según trascendió, se tratará de una producción de gran envergadura, con una duración aproximada de cuatro horas y clasificación para adultos.

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El proyecto, cuyo título tentativo sería The Origin of the World, aún no fue confirmado oficialmente y se mantiene bajo un fuerte hermetismo. Sin embargo, se sabe que la historia abarcará un amplio período temporal, desde el siglo XIX hasta la actualidad, con un enfoque principal en la década de 1970.

En declaraciones realizadas en noviembre de 2025, Corbet describió la película como una obra “difícil de encasillar en un género”, y aclaró algunas versiones erróneas que habían circulado. “Es cierto que será una película para adultos y que se desarrolla mayormente en los años 70, pero también recorre distintas épocas. No tiene relación con The Texas Chain Saw Massacre, como se dijo en algún momento”, explicó el director.

Selena Gomez

Además, el realizador adelantó que la película explorará aspectos de la economía del norte de California y que será filmada íntegramente en formato 70 mm, lo que refuerza su carácter ambicioso desde el punto de vista técnico y narrativo.

Selena Gomez, por su parte, viene de protagonizar Emilia Pérez (2024) y continúa al frente de la exitosa serie Only Murders in the Building, consolidando su presencia tanto en el cine como en la televisión. Este nuevo proyecto representa un desafío significativo en su carrera, al tratarse de una producción de gran escala y complejidad artística.