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El bono del Día del Trabajador se acreditará mañana en Jujuy

Mañana, los agentes de la administración pública de Jujuy recibirán un bono extraordinario de 100 mil pesos por el Día del Trabajador.

Hoy 14:34

El bono del Día del Trabajador se acreditará mañana a los agentes de la administración pública de Jujuy, según lo informado por la Tesorería de la Provincia.

Este monto extraordinario de 100 mil pesos representa el doble de lo otorgado el año anterior y será percibido por la totalidad de los empleados estatales, exceptuando a los funcionarios del Gobierno de Jujuy.

El pago anticipado de este bono es una medida que busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores en el contexto del Día del Trabajador.

Además, el Registro Civil de Jujuy llevará a cabo un operativo integral de documentación en el barrio Néstor Kirchner de San Pedro, que se desarrollará de 9 a 17 horas.

Los servicios y aranceles que se ofrecerán durante este operativo son los siguientes: DNI común a $10.000, DNI exprés a $26.000, Pasaporte común a $100.000 y Pasaporte exprés a $200.000.

Desde el organismo también recordaron que los menores de 14 años deben asistir acompañados por su padre o madre, presentando la Partida de Nacimiento original cuya fecha de emisión no supere el año de antigüedad.

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