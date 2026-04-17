Comenzaron los encuentros del taller gratuito sobre “Prevención de Recaídas y Adicciones”

El espacio está destinado a familias de escasos recursos y se desarrolla en la Escuela Municipal de Programación y Robótica con encuentros semanales.

Hoy 14:35

En el marco del convenio de cooperación establecido entre la municipalidad de La ciudad de La Banda y el Concilio Internacional de Pastores y Capellanía Cristiana comenzó a desarrollarse el taller gratuito sobre “Prevención de Recaídas y Adicciones”, destinado a las familias bandeñas de escasos recursos.

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El primer encuentro se realizó el jueves a la tarde, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y estuvo a cargo del Terapeuta, hermano Jesús Medina, integrante de la ONG “Niños de Cristo”.

Participaron y acompañaron esta actividad, el responsable de Oficina de Culto, Roberto Jaime, y el pastor Maidana del Concilio Internacional de Pastores y Capellanía Cristiana.

Los interesados en sumarse a este espacio pueden asistir a las próximas reuniones que se realizarán los días jueves, a las 20:45 (puntual), en la Escuela Municipal de Programación y Robótica, situada sobre la Av. Besares.

En la oportunidad, Jesús Medina, explicó lo siguiente: “Estamos trabajando con el tema de adicciones y hoy vamos a brindar un taller donde vamos a capacitar a familias y brindarles herramientas de prevención de recaídas, depresión y suicidios.

Es un trabajo que comprenderá herramientas terapéuticas y espirituales. Va a participar gente que ya viene trabajando con nosotros y también hay gente nueva.

Esta iniciativa surge como un proyecto dado la problemática de consumo que hay en la ciudad y para dar una mano a aquellas familias que no tienen los recursos para poder pagar un tratamiento, ya sea unidad terapéutica o bien ambulatorio.

Este proyecto es familiar y voluntario. Es decir, todas aquellas familias que quieran participar en el taller lo pueden hacer de manera gratuita”.

Agregó: “Me parece muy importante contar con este espacio para todas aquellas personas que tienen un hijo o un familiar con algún tipo de adicción y no tienen para pagar un tratamiento. Por lo tanto, al intendente Roger Nediani y al municipio de La Banda, que nos han brindado la posibilidad de acceder a este lugar gratuitamente.

Esto es posible también gracias al convenio que firmamos con el intendente que nos permitirá trabajar de forma articulada con la Oficina de Culto, a cargo del señor Roberto Jaime, el pastor Maidana del Concilio Internacional de Pastores y Capellanía, y la Dirección de Prevención de Adicciones del municipio local”.

“Finalmente, quiero invitar a toda la comunidad, iglesias, pastores, congregantes y gente que quiera participar en estos talleres. Esta propuesta no es solamente para aquellas personas que están sufriendo de adicción o que son codependientes sino también para gente que está interesada en aprender sobre este tema que afecta a muchos vecinos”, concluyó Medina.