Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi y seguirá detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa

La solicitud fue desestimada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, ya que consideró que persiste el riesgo de fuga.

Hoy 19:42

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó la excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. El joven había presentado la solicitud al plantear que su detención ya superó el “plazo razonable” y que no existen riesgos procesales que justifiquen que continúe preso.

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Sin embargo, la Justicia desestimó el pedido ya que consideró que persiste el riesgo de fuga de manera “intensificada”, a partir del dictado de una sentencia condenatoria por un delito de extrema gravedad. Además, el proceso judicial aún no terminó porque queda una instancia ante la Corte Suprema.

El pedido de excarcelación fue presentado por su defensa, que argumentó que Pertossi lleva más de seis años privado de la libertad desde su detención en enero de 2020, lo que, según sostuvo, excede los límites que debe tener una prisión preventiva.

En esa línea, los abogados Rolando Brown e Ignacio Nolfi, plantearon que la medida cautelar “no puede transformarse en una pena anticipada” y que debe revisarse periódicamente para evaluar si siguen vigentes los motivos que la justificaron.

Pese a ello, el tribunal sostuvo que el caso tenía una gran complejidad debido a la cantidad de imputados y la evidencia, lo cual justifica la duración de la prisión preventiva.