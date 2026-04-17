El FMI confirmó que tratará en mayo la revisión del acuerdo con Argentina y prevé una baja de la inflación

El organismo anticipó que el Directorio analizará la segunda revisión del programa, lo que habilitaría un desembolso de US$1000 millones. Además, estimó que continuará el proceso de desinflación en los próximos meses.

Hoy 19:47

Como parte de las reuniones de primavera (boreal) del FMI, los directivos del departamento del Hemisferio Occidental del organismo hablaron sobre el desempeño de la Argentina y la región en conferencia de prensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luis Cubeddu, subdirector del departamento que lleva el caso argentino, confirmó que esperan que el Directorio del organismo evalúe la segunda revisión del programa con la Argentina -que ya cuenta con acuerdo técnico- durante mayo, lo que destrabaría un desembolso de US$1000 millones.

Con respecto a la eventual dispensa (waiver) del FMI a la Argentina por incumplir la meta de acumulación de reservas en 2025, Cubeddu indicó que esa es una decisión del Directorio. “Nuestro plan es presentar la solicitud a la junta directiva a principios o mediados de mayo. Estamos preparando la documentación necesaria”, anticipó.

El funcionario del FMI agregó que el organismo espera que la Argentina pueda acumular US$8000 millones en reservas este año y reconoció que parte de lo que se sume ayudará a compensar el incumplimiento previo.

Para el FMI, la inflación bajará en los próximos meses

Sobre el aumento reciente de la inflación, Cubeddu aseguró que hay razones que lo explican, como el incremento en los costos de la energía y los precios estacionales y regulados.

“Proyectamos un proceso de desinflación en los próximos meses. Los indicadores de alta frecuencia de abril sugieren que así será. Esto se sustentará en políticas fiscales prudentes, con un ancla fiscal muy sólida, cuya credibilidad se ha reforzado, y también, en mejoras en el marco de la política monetaria y la monetización de la economía", dijo el funcionario del FMI y resaltó que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses se mantiene estables.

Por otra parte, resaltó que las discusiones sobre la implementación de la nueva canasta para medir la evolución de los precios continúan y que el Gobierno les ha dicho que lo hará una vez que se consolide el proceso de desinflación.

El FMI habló sobre la estrategia financiera del Gobierno

Finalmente, con respecto a la decisión de Luis Caputo de priorizar el endeudamiento con entidades privadas, Cubeddu consideró que esa vía será un pilar fundamental de la estrategia de financiamiento en 2026.

“De cara al futuro, nuestra visión es que, mediante la movilización de este financiamiento, la implementación del programa y una mayor acumulación de reservas, se logrará una reducción de los diferenciales de tasa y, con el tiempo, un acceso más oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”.