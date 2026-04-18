Talleres festejó ante Deportivo Riestra en Córdoba

La T se impuso por 2 a 0 ante el Malevo en el Kempes, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

19/04/2026

La noche en Córdoba tuvo de todo. Lluvia intensa, incertidumbre y hasta la posibilidad concreta de suspensión. De hecho, el árbitro Fernando Echenique llegó a deslizar esa opción, pero finalmente el campo fue reacondicionado, las líneas se repintaron y el partido entre Talleres y Deportivo Riestra comenzó con una hora y media de demora. Y nada de eso cambió el guion: el local fue efectivo y la visita volvió a quedarse con las manos vacías. Victoria 2 a 0 para la T.

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En la previa ya se intuía un desarrollo similar al que terminó ocurriendo. El equipo cordobés golpeó en los momentos justos, mientras que el Malevo, último en la tabla, mostró buenas intenciones pero sin profundidad ni contundencia. Tuvo más la pelota y generó algunas aproximaciones, pero volvió a evidenciar su gran problema: la falta de gol.

La diferencia estuvo en las áreas. Talleres aprovechó cada espacio que encontró y pegó primero con un centro de Cristaldo que conectó de cabeza Ronaldo Martínez para abrir el marcador. Poco después amplió la ventaja con otro juego aéreo: tras un envío al área, Schott apareció sin marca ante la distracción de Monje y estampó el segundo. Efectividad pura para un equipo que no perdonó.

Además, hubo rendimientos altos que explican el triunfo: Valoyes y Rick fueron claves por las bandas, mientras que Galarza manejó los hilos del juego con claridad. Del otro lado, los de Cristian Duró apostaron a defender con mucha gente, pero dejaron huecos que resultaron letales.

Con este resultado, Talleres se acomoda en los puestos de arriba y empieza a asegurar su lugar en los playoffs del Apertura. En cambio, Deportivo Riestra profundiza su crisis: suma 13 partidos sin ganar entre todas las competencias y cada vez mira con más preocupación la tabla del descenso.