Goles históricos, eliminaciones y años de clásicos: así está el historial entre Coudet y Úbeda como futbolistas

El Chacho y el Sifón se verán las caras este domingo en el Estadio Monumental en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. Nunca se enfrentaron como entrenadores, pero tienen vasta historia jugando entre sí.

Hoy 09:10

El Superclásico no solo se juega en la cancha, también tiene historia. Este domingo desde las 17, Eduardo Coudet y Claudio Úbeda volverán a verse las caras, esta vez como entrenadores de River Plate y Boca Juniors, respectivamente.

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Será el primer cruce entre ambos en este rol, aunque ya tienen un largo recorrido compartido dentro del campo de juego. Entre 1998 y 2003, cuando eran futbolistas, se enfrentaron en nueve oportunidades, con una clara ventaja para el Chacho.

Ventaja para Coudet

El historial marca que Coudet ganó seis partidos, empataron dos y Úbeda solo pudo imponerse en una ocasión, en el último enfrentamiento registrado en 2003.

El primer duelo se dio en 1998, por la Copa Mercosur, cuando el actual DT de River jugaba en San Lorenzo y el de Boca defendía los colores de Racing. La serie terminó igualada y se definió por penales, donde el equipo de Coudet avanzó tras una tanda en la que Úbeda falló.

Clásicos y momentos inolvidables

Uno de los encuentros más recordados fue en 1999, cuando Coudet ya vestía la camiseta de River y el Millonario se impuso 1-0 en el Monumental. En ese partido, Úbeda fue expulsado, mientras que el Chacho ingresó desde el banco.

También quedó en la memoria el partido de 2000 en Avellaneda, suspendido por lluvia y reanudado semanas después, donde Coudet fue clave con dos asistencias para la victoria de su equipo.

En 2001, el Chacho volvió a marcar diferencias con un gol y una asistencia en una goleada de River, consolidando su dominio en el historial.

Úbeda, en tanto, tuvo su revancha parcial con un empate en el Apertura 2001, torneo que terminaría ganando con Racing, cortando una sequía de 35 años sin títulos.

El último cruce, en 2003, fue la única victoria del Sifón: Racing ganó 3-1 en el Monumental, en un resultado que cerró la estadística entre ambos como jugadores.

Un nuevo capítulo

Con este antecedente, el Superclásico sumará un nuevo capítulo entre dos protagonistas que ya se conocen bien, pero que ahora deberán escribir su historia desde el banco de suplentes.