Ante más de 100.000 personas Sabrina Carpenter sorprendió al invitar a Madonna en el festival Coachella

En el escenario del icónico encuentro de música, la cantante presentó una compañía que nadie esperaba.

Hoy 11:05

El viernes por la noche Sabrina Carpenter estaba cerrando la cuarta jornada del Festival Coachella 2026 cuando, de pronto, sonaron los primeros acordes de “Vogue”y, para sorpresa de los fanáticos, Madonna se abrió paso en el mítico escenario de Indio, en California. “Strike the pose”, bastó que la diva entonara en el micrófono para que el público la celebrara con una bestial ovación. Esta aparición marcó el regreso de Madonna al mismo escenario en el que hace dos décadas presentó Confessions on a Dance Floor Part I, pocos días después de que anunciara en su cuenta de Instagram que el próximo 3 de julio publicará Confessions II, su nuevo disco.

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Tras cantar apenas unas estrofas de “Vogue”, la artista interpretó un extracto de la primera entrega de Confessions a capela y en colaboración con Carpenter. “Estoy muy emocionada de estar acá con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, reveló Madonna ante las más de 100.000 personas que asistieron al Empire Polo Club de Indio.

Además, Madonna aprovechó la exposición para expresar su postura, de forma implícita, respecto a la guerra y las intervenciones militares de Estados Unidos. Con lo que podría leerse como un guiño indirecto a las políticas antitrumpistas, Madonna realizó un comentario sobre astrología y recomendó al público evitar conflictos y sumergirse en la paz. “La otra cosa que tenemos que hacer es evitar la confrontación porque Aries está dominado por Marte que es el planeta de la guerra. Así que para lo que queda de mes, vamos a intentar llevarnos bien. Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien. Y a mí me encanta ser parte de esta experiencia sanadora”.

La reina del pop destacó a Carpenter por la deferencia del momento compartido y además se mostró simpática y le agradeció por “haberle dado la oportunidad de cantar al lado de alguien más baja que ella”. Para despedirse, las dos artistas interpretaron el clásico hit de la reina del pop “Like a Prayer”.

La última vez que la cantante de 67 años había estado en un escenario de Coachella fue en 2015, como invitada durante el show de Drake, que se volvió tendencia en redes sociales.