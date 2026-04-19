Los Pumas 7s se llevaron la medalla de plata en Hong Kong

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora perdió la final de la primera etapa de SVNS World Championship Series ante Sudáfrica.

Hoy 11:57

Los Pumas 7's no lograron consagrarse en la primera etapa del SVNS World Championship Series y se quedó con la medalla de plata tras caer en la final ante Sudáfrica 7s por 35-7, en el torneo disputado en Hong Kong.

En una definición que se inclinó desde el inicio, el conjunto africano fue ampliamente superior y no le dio chances a Argentina. Los tries de Tristan Leyds, Selvyn Davids (en dos oportunidades), Ryan Oosthuizen y Shilton van Wyk marcaron la diferencia. El único descuento albiceleste llegó a través de Santiago Zangara, quien había puesto un empate parcial en el arranque.

A partir de allí, el dominio fue total de los Blitz Boks, que controlaron el ritmo y cerraron el partido con contundencia.

UN CAMINO CON ALTIBAJOS PERO COMPETITIVO

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora ya había sufrido ante Sudáfrica en la fase de grupos, cuando cayó 38-0 en un partido condicionado por la expulsión de Lucas Arrieta. Ese resultado lo relegó al tercer puesto de su zona.

Pese a ese traspié, Argentina mostró su jerarquía en el resto del torneo. En el debut venció con autoridad a España 7s por 38-14 y luego superó a Uruguay 7s por 40-19, en un partido que llegó a dominar 26-0.

En los cuartos de final, el seleccionado argentino dio el golpe al eliminar a Fiji 7s por 24-17, aprovechando una tarjeta amarilla en el rival para marcar la diferencia.

Ya en semifinales, volvió a enfrentar a España y logró imponerse por 19-12 en un duelo más cerrado, lo que le permitió meterse en la definición.

LO QUE VIENE PARA ARGENTINA

A pesar de no poder quedarse con el título, Los Pumas 7’s volvieron a demostrar que son uno de los mejores equipos del circuito mundial.

Ahora, el seleccionado tendrá más de un mes de preparación antes de la segunda etapa del torneo, que se disputará en Valladolid del 29 al 31 de mayo, donde buscará revancha y volver a pelear por el primer puesto.