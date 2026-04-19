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Boca amplió la ventaja en el historial ante River tras ganar el Superclásico

El Xeneize se impuso 1-0 en el Monumental y ahora le lleva seis partidos de diferencia al Millonario en el mano a mano.

Hoy 19:28

Boca Juniors volvió a golpear en el Superclásico y estiró su ventaja en el historial frente a River Plate. Con el triunfo por 1-0 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura, el equipo de La Ribera sacó seis partidos de diferencia en el mano a mano.

El único gol del encuentro lo marcó Leandro Paredes de penal, siendo además la gran figura de la tarde. La victoria no solo significó tres puntos importantes, sino también un nuevo golpe en un clásico que sigue inclinándose a favor del Xeneize en el historial general.

En total, Boca y River se enfrentaron 266 veces, contando amateurismo, profesionalismo y distintas copas. El Xeneize lidera con 94 victorias, mientras que el Millonario suma 88 triunfos y empataron en 84 ocasiones, lo que marca una diferencia de seis partidos a favor del conjunto azul y oro.

En el plano de la liga local, la supremacía también es de Boca. Sobre 218 partidos disputados, ganó 79, River 73 y empataron 66, manteniendo la misma diferencia de seis encuentros en este rubro.

Por su parte, en el ámbito internacional el historial es mucho más parejo. De 32 enfrentamientos, Boca ganó 11, River 10 e igualaron en 11 oportunidades, reflejando la paridad en torneos continentales como la Copa Libertadores.

En cuanto a las copas locales, el Millonario lleva una leve ventaja: sobre 16 cruces, River ganó 5, Boca 3 y empataron 8 veces.

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