Monte Quemado: el fuerte temporal dejó calles intransitables y barrios anegados

Casi 120 mm dejaron la ciudad intransitable. El municipio asiste a vecinos damnificados y monitorea si vuelven las lluvias.

Hoy 12:25

La ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento Copo, volvió a verse seriamente afectada por un intenso temporal que dejó un registro cercano a los 120 milímetros de lluvia en pocas horas. Las precipitaciones provocaron anegamientos generalizados, dejando prácticamente intransitables la mayoría de las calles.

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Los sectores más perjudicados son los barrios periféricos, donde el agua acumulada complica la circulación y afecta a numerosas familias. Ante esta situación, se inició un relevamiento para determinar el impacto real del temporal y asistir a los vecinos damnificados.

Mientras tanto, durante la jornada continúa registrándose una leve llovizna, y no se descarta que las precipitaciones persistan en las próximas horas, lo que podría agravar el panorama.

Desde las autoridades locales solicitaron extremar las precauciones al circular por las calles anegadas, a fin de evitar accidentes. Se aguarda un informe oficial que permita conocer en detalle la magnitud de los daños y las medidas que se adoptarán en respuesta a la emergencia climática.