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Nueva alerta amarilla por fuertes tormentas preocupa a Tucumán

Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con condiciones inestables que podrían extenderse hasta el martes 21.

Hoy 03:59

La Dirección de Defensa Civil de Tucumán ha confirmado que la provincia se encuentra bajo alerta amarilla debido a la presencia de tormentas que amenazan con provocar condiciones climáticas severas.

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Este fenómeno ha sido reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, indicando que las condiciones inestables podrían persistir al menos hasta mañana martes 21, generando episodios de variada intensidad.

Las autoridades, lideradas por Ramón Imbert, han recomendado a la población tomar precauciones y evitar actividades al aire libre durante los momentos más intensos de las tormentas.

Además, se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado mediante los organismos oficiales sobre cualquier cambio en la situación meteorológica.

El alerta afecta a diversas localidades, incluyendo Burruyacú, Capital, Cruz Alta, y Yerba Buena, así como a las zonas bajas de Chicligasta y Monteros.

El pronóstico indica que el área podría experimentar tormentas aisladas, algunas de las cuales se prevén localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.

Se estima que las lluvias acumuladas oscilen entre 20 y 40 milímetros, aunque es posible que en algunas áreas se superen estas cifras.

Es importante señalar que el nivel amarillo implica la necesidad de informarse sobre posibles fenómenos meteorológicos que podrían causar inconvenientes, mientras que el nivel rojo demanda una atención inmediata a las instrucciones oficiales.

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