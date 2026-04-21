La Universidad Popular “Paulo Freire” de Loreto lanza capacitaciones en Oratoria y Ceremonial con enfoque territorial

Está dirigido para todo público y brinda herramientas prácticas para docentes, emprendedores y la comunidad en general.

Hoy 21:59

En el marco de su compromiso con la educación inclusiva y la transformación social en el sudoeste santiagueño, la Universidad Popular “Paulo Freire”, impulsada por la Fundación Mama Antula, anuncia que continúan las inscripciones para los talleres presenciales: "La Voz del Aula" (Oratoria) y "Poniendo Orden con Onda" (Ceremonial y Protocolo).

Bajo la premisa de una educación situada y participativa, estas propuestas buscan brindar herramientas prácticas para que docentes, estudiantes, emprendedores y la comunidad en general puedan comunicarse con seguridad y profesionalismo en sus respectivos ámbitos.

Ambas capacitaciones están abiertas a todo público y no requieren conocimientos previos, reforzando el carácter democrático de la institución.

Días: jueves.

Horarios: Clase de Oratoria: de 18 a 19.30 hs. y Protocolo & Ceremonial de 19:30 a 21:00 hs.

Modalidad: Presencial.

Lugar: Universidad Popular Santiagueña "Paulo Freire", Dirección: Faustino Mennel 150, Ciudad de Loreto, Santiago del Estero.

Por inscripciones y más información sobre estos y otros talleres los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número: 3856977679.

Sobre la Universidad Popular "Paulo Freire"

Creada por la Fundación Mama Antula, es un espacio de formación que promueve la educación popular en el sudoeste de Santiago del Estero. Su misión es fomentar la transformación social y política a través del saber compartido y el compromiso con el territorio.