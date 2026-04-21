Rescataron a dos mulas que eran usadas para arrastrar un carro con escombros en Las Termas

El animal presentaba sangrado en el hocico y visibles signos de maltrato. Intervino la Policía, Zoonosis municipal y una veterinaria para resguardar a los ejemplares.

Hoy 22:12

Un grave caso de maltrato animal generó indignación en Las Termas de Río Hondo, luego de que un mular herido fuera rescatado mientras era utilizado para tirar un carro cargado con escombros en plena vía pública.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 19.10, en la intersección de Mar del Plata y Maipú, donde personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50 acudió tras el llamado de una vecina.

Según se informó, la mujer advirtió la presencia de un carro tirado por dos mulares, uno de los cuales presentaba sangrado en el hocico y evidentes signos de maltrato. De inmediato dio aviso a una proteccionista y a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación e identificaron a las personas que se encontraban con el carro como Gustavo Suárez, de 37 años, domiciliado en barrio Villa Nueva, y Diego Leandro Córdoba, de 18 años, con residencia en la localidad de La Curva.

También se hizo presente una proteccionista animal, quien filmó la escena y recriminó a los responsables por el estado del animal, lo que generó momentos de tensión en el lugar.

Por disposición del fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro, intervino personal de Zoonosis de la Municipalidad, encabezado por María Emilia Núñez, quienes procedieron a resguardar a los animales y solicitaron la inmediata asistencia de un veterinario para evaluar su estado sanitario.

Mientras tanto, los uniformados permanecieron en la zona para evitar nuevos incidentes.

El caso volvió a poner en debate el uso de animales para tareas de tracción en condiciones precarias y la necesidad de reforzar controles para prevenir hechos de crueldad y abandono.