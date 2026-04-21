Santiago del Estero abrirá un debate sobre racismo e identidad en un atelier provincial impulsado por el CEDI

La jornada se realizará el 23 de abril en el Ministerio de Educación y convocará a estudiantes, jóvenes y público en general para reflexionar sobre discriminación, afrodescendencia e inclusión social.

Hoy 22:19

En un contexto donde los debates sobre discriminación, identidad y convivencia social vuelven a ocupar un lugar central, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración impulsará en Santiago del Estero un espacio abierto de reflexión colectiva sobre racismo e identidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará el próximo 23 de abril, a las 18.30, en el salón auditorio del Ministerio de Educación de Santiago del Estero, ubicado en el Complejo Juan Felipe Ibarra.

Bajo el nombre Atelieres Provinciales “Identidad Afro Santiagueña y Racismo en Argentina”, la propuesta es organizada por el CEDI, el CENT Nº 1 y el Instituto Superior Jesús El Maestro, con el auspicio de Universidad Nacional de Santiago del Estero, el Ministerio de Educación y el colectivo Coyuyas Feminismo.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

Desde la organización señalaron que la jornada tendrá carácter participativo y estará especialmente orientada a estudiantes, jóvenes y público en general, con el objetivo de promover el pensamiento crítico y el intercambio de ideas sobre una problemática que, pese a los avances sociales, continúa vigente.

Entre los disertantes confirmados se encuentran la Mg. Adriana Medina, el Prof. Eleuterio Melean, representantes de Coyuyas Feminismo, el politólogo Diego Ramos y el abogado Martín Díaz Achával.

“Conocer nuestra historia también es aceptar nuestra identidad”

El presidente del CEDI, Martín Díaz Achával, explicó que el atelier busca ir más allá del análisis histórico para profundizar en la construcción identitaria y en las formas actuales de violencia simbólica.

“Conocer nuestra historia y entender quiénes somos es también aceptar nuestra identidad. Desde ese lugar, podemos empezar a luchar contra el racismo, que es una de las formas de violencia”, sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse y sentirse escuchados. “El principal problema es no sentirse escuchados. Por eso creemos que estos espacios de diálogo son fundamentales para construir una sociedad más integrada”, afirmó.

¿Existe el racismo en Argentina?

Por su parte, el politólogo Diego Ramos indicó que la actividad parte de una pregunta central: ¿existe el racismo en la Argentina?

“Es una pregunta que nos obliga a revisar nuestra historia. Durante mucho tiempo se promovió una idea de país asociada a la blancura, invisibilizando a sectores como la población afrodescendiente”, expresó.

También advirtió que, si bien el colonialismo formal terminó con los procesos independentistas, aún persisten formas de desigualdad cultural y social. “El racismo sigue vigente y necesita ser discutido con seriedad. La educación, el debate y la apertura de preguntas son herramientas clave”, agregó.

Una jornada para pensar la diversidad

Desde la organización destacaron que el encuentro buscará repensar la identidad colectiva, visibilizar problemáticas estructurales y fortalecer una cultura del diálogo, en contraposición al individualismo.

La inscripción permanecerá abierta mediante formulario digital y la participación será libre para quienes deseen sumarse al debate.