Juana Viale brilla como conductora en la noche de El Trece

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, manteniendo altos índices de audiencia a pesar de su ausencia por problemas de salud.

Hoy 06:41

Este fin de semana, las mesazas de El Trece presentaron una dinámica poco habitual, ya que Mirtha Legrand se vio obligada a ausentarse de 'La Noche de Mirtha' debido a inconvenientes de salud. En su lugar, Juana Viale asumió la conducción, dedicando el programa a su abuela. La actriz comunicó que Mirtha Legrand tenía un resfriado y que, por precaución, debía descansar.

Al iniciar el programa, Juana Viale expresó: 'Estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un resfrío, pero no se preocupen que el sábado que viene ella va a estar acá'. Su cálido mensaje fue recibido con un fuerte aplauso por parte de los asistentes y espectadores.

Para esta ocasión especial, Juana deslumbró con un look que mezclaba el estilo romántico y el glamour, luciendo un diseño de Gabriel Lage en gasa nude con paillettes doradas y bronce. Su elección de vestuario se destacó por su elegancia y originalidad, marcando tendencia en la televisión argentina.

La velada en 'La Noche de Mirtha' contó con la participación estelar de Ricardo Biasotti, quien estuvo acompañado por la senadora Carolina Losada, impulsando un proyecto de ley sobre falsas denuncias. Este crudo testimonio captó la atención de los televidentes, lo que contribuyó a que Juana Viale tuviera una destacada actuación en la pantalla.

A pesar de que 'La Noche de Mirtha' enfrentó una competencia directa con 'Gran Hermano: La Noche de los Ex', los índices de audiencia mostraron un rendimiento sólido. Juana Viale logró un promedio de 4.1 puntos, manteniendo los niveles de audiencia habituales que caracteriza a Mirtha Legrand en su ciclo.

Mientras Mirtha Legrand se recupera en su hogar en Barrio Parque, la exitosa conducción de Juana Viale asegura la continuidad de los históricos ciclos en El Trece, garantizando que la audiencia permanezca fiel a la señal de Artear. El clan Legrand sigue siendo una apuesta exitosa para la cadena.

Con esta positiva aceptación por parte del público, se ha confirmado que Mirtha Legrand regresará la próxima semana para retomar su lugar como conductora de la emblemática mesaza de los sábados.