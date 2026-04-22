Clima cambiante en La Banda: lluvias y frescura para hoy Miércoles 22 de abril de 2026

Hoy, los bandeños enfrentarán un clima marcado por la lluvia y temperaturas frescas. El pronóstico indica que continuarán las precipitaciones en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, la jornada comienza con llovizna constante y temperaturas que rondan los 15.2 °C, lo que hace que la sensación térmica sea similar. Los bandeños deben estar preparados para un clima inestable que podría afectar sus actividades diarias.

El pronóstico para hoy miércoles 22 de abril de 2026 indica que se prevén lluvias moderadas a intervalos, con una mínima de 15.5 °C y una máxima de 17.3 °C. Este clima húmedo y fresco es un recordatorio de la llegada del otoño a la región.

A medida que avanza la semana, los bandeños seguirán experimentando condiciones de lluvia en los próximos días. Para el jueves 23 de abril, se anticipa una mínima de 14.2 °C y una máxima de 15.9 °C, manteniendo la tendencia de inestabilidad.

El viernes 24 de abril, aunque la lluvia dará un respiro, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas que oscilarán entre 13.9 °C y 23.2 °C. Esto sugiere un leve aumento en la temperatura, pero sin dejar atrás la posibilidad de precipitaciones.

En conclusión, el clima en La Banda para hoy se caracteriza por lluvias moderadas y temperaturas frescas, con un rango de 15.5 °C a 17.3 °C. Para los próximos días, se prevén condiciones similares, con un ligero cambio hacia cielos nublados y temperaturas que podrían alcanzar hasta 23.2 °C el viernes.