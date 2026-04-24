Estudiantes igualó con Talleres en La Plata y se subió a lo más alto de la Zona A

El Pincha empató sin goles como local y superó a Boca por un punto en la pelea por la cima.

25/04/2026

El Estudiantes de La Plata mostró una versión medida y sin brillo al empatar 0-0 frente a Talleres de Córdoba en el estadio UNO, por una nueva fecha del torneo. Con la clasificación a los playoffs ya asegurada, el equipo de Alexander Medina reguló energías y dejó en claro que la cabeza está puesta en el duelo clave ante Flamengo por la Copa Libertadores.

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El Pincha apostó por una base titular, con presencia de Fernando Muslera en el arco, quien respondió en la más clara del rival al ahogarle el grito a Baroni. En ofensiva, sin su nueve habitual, se presentó con Adolfo Gaich acompañado por Farías y Cetré, en una búsqueda de variantes pensando en lo que viene.

Sin embargo, el desarrollo fue chato. A Estudiantes le faltó intensidad, presión y sorpresa en los últimos metros. Hubo dominio por momentos, pero con poca profundidad: muchos remates bloqueados y escasas situaciones claras. La más destacada fue una buena conexión entre Herrera y Aguirre, que no alcanzó para romper el cero.

Las chances más concretas llegaron a través de centros, con Amondarain imponiéndose en el área en dos oportunidades, aunque sin precisión en la definición. Del lado de Talleres, el equipo de Carlos Tevez generó aún menos: apenas un intento de Cáceres y una acción aislada que controló la defensa local.

El empate terminó dejando mejores sensaciones en la visita. Si bien Estudiantes se mantiene como líder a la espera de lo que haga Vélez, dejó pasar la oportunidad de asegurar la localía en octavos. Más allá de eso, el objetivo inmediato está claro: el cruce ante Flamengo en UNO, donde el equipo deberá mostrar otra cara si quiere dar un paso clave en la Libertadores.