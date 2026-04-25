Moto 3: Morelli y Perrone quedaron muy cerca del top 10 en la clasificación del GP de España

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, ambos con KTM, tuvieron una actuación discreta este sábado en la clasificación del Gran Premio de España de Moto3, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato mundial que se disputa en el Circuito de Jerez.

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El mejor ubicado fue Marco Morelli, quien finalizó en el undécimo puesto de la qualy y aseguró ese lugar en la parrilla de salida para la carrera de este domingo, tras marcar un tiempo de 1:45,310.

Muy cerca terminó Valentín Perrone, que se ubicó duodécimo, apenas una posición por detrás de su compatriota. La diferencia entre ambos fue mínima: apenas 13 milésimas.

La pole fue para Máximo Quiles

En la pelea por los primeros lugares, la pole position quedó en manos del español Máximo Quiles, líder actual del campeonato, quien fue el más rápido de la jornada con un registro de 1:44,070.

El top 3 de la clasificación lo completaron también los españoles David Muñoz y Álvaro Carpe, consolidando el dominio local en Jerez.

Los argentinos siguen firmes en el campeonato

Más allá de la clasificación de este sábado, tanto Perrone como Morelli vienen realizando una gran temporada y se mantienen en los primeros puestos del campeonato.

Valentín Perrone ocupa actualmente el tercer lugar con 38 puntos, mientras que Marco Morelli se ubica en la quinta posición con 35 unidades.

Además, ambos pilotos ya lograron subirse al podio una vez durante este 2026, consolidando un gran arranque de año para el motociclismo argentino en la categoría.

La carrera, este domingo

La competencia principal del Gran Premio de España de Moto3 se disputará este domingo desde las 6 de la mañana, donde los argentinos buscarán avanzar posiciones y seguir sumando puntos importantes en la pelea del campeonato.