Frías: detienen a un hombre por robo calificado

La investigación permitió además el secuestro de un motovehículo y un arma blanca, elementos que se habrían utilizado para cometer el hecho delictivo en un kiosco, en la madrugada del 24 de abril.

25/04/2026

Según la denuncia, una joven de 24 años que se encontraba atendiendo el comercio fue sorprendida por un hombre que, armado con un cuchillo tipo carnicero, la amenazó y le exigió la entrega del dinero de la caja. El delincuente logró sustraer una importante suma de dinero en efectivo y varios paquetes de cigarrillos, para luego darse a la fuga a bordo de un motovehículo.

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A partir de las tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad y las directivas de la fiscal interviniente, personal del área de investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 junto a efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 60 llevó adelante allanamientos en distintos sectores de la ciudad.

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Como resultado de uno de los procedimientos, realizado en el barrio La Curva, se logró la detención de un hombre de 43 años, señalado como principal sospechoso de la causa.

Además, se procedió al secuestro de un motovehículo y un arma blanca tipo cuchillo carnicero, elementos considerados de interés para la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento del hecho.