Realizaron un conversatorio sobre prácticas y funcionamiento de la Dirección de Conciliación Laboral Obligatoria

Magistrados y funcionarios del Fuero del Trabajo intercambiaron aportes y experiencias acerca del funcionamiento del organismo administrativo.

25/04/2026

En el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales se desarrolló el “Conversatorio sobre cuestiones prácticas y funcionamiento de la Dirección de Conciliación Laboral Obligatoria (DICLO)”, cuya apertura estuvo a cargo de la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia. La actividad fue moderada por el Dr. Juan Pablo Yanuzzi, juez del Juzgado de Trabajo y Minas de Primera Nominación.

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En su mensaje de bienvenida, la magistrada destacó la presencia del Dr. Felipe Alegre Viaña y su equipo de la Dirección de Conciliación Laboral de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, recordando su trayectoria como juez del Fuero Laboral y los años de trabajo compartido en la Justicia provincial.

Asimismo, la Dra. Rodríguez valoró la labor que se desarrolla desde dicho organismo, subrayando que la implementación de la conciliación previa contribuye a evitar la judicialización de los reclamos laborales.

En ese sentido, remarcó la importancia de esta instancia administrativa como etapa previa al proceso judicial, en la que se generan actuaciones que luego tienen incidencia en eventuales futuros reclamos ante los tribunales.

En su exposición, también señaló que esta modalidad no implica una restricción en el acceso a la Justicia, sino que permite ordenar el proceso desde una instancia administrativa, favoreciendo la claridad en los planteos y el adecuado encuadre de los reclamos. A su vez, destacó los altos porcentajes de acuerdos alcanzados, lo que contribuye a disminuir la litigiosidad y agilizar la resolución de conflictos.

Por otra parte, la vocal supervisora del Centro Único de Capacitación del Poder Judicial indicó que se ha diseñado una línea de capacitación para el presente año con especial énfasis en el Fuero Laboral.

A continuación, el Dr. Felipe Alegre Viaña agradeció el espacio brindado y resaltó la importancia de estos encuentros para el intercambio de experiencias y criterios de trabajo. En ese marco, señaló que el contexto actual presenta una creciente demanda de Justicia, y que la conciliación obligatoria permite brindar respuestas más rápidas y eficaces, con un impacto positivo tanto para las partes como para el sistema judicial.

Seguidamente, los Dres. Mauricio Rojas Anzani y Jesús Sayago expusieron sobre el funcionamiento de la Dirección de Conciliación Laboral Obligatoria, detallando las tareas que se desarrollan en el ámbito administrativo y su incidencia en la administración de Justicia.

La actividad, organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, se llevó a cabo en modalidad presencial y contó con la participación de magistrados, secretarios de todas las instancias, funcionarios e integrantes de la DICLO, quienes intercambiaron puntos de vista sobre esta herramienta de conciliación obligatoria.