Bombazo: en España afirman que Real Madrid ejercerá la recompra de Nico Paz

El volante, de previo paso por el Merengue, volvería al cuadro español ya consolidado como uno de los mejores mediocampistas de la Serie A. El pase sería antes de la Copa del Mundo.

26/04/2026

Luego de una temporada consagratoria en el fútbol italiano, todo indica que Nico Paz volverá a Real Madrid C.F. para la temporada 2026/27.

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El volante argentino, una de las grandes apariciones de los últimos meses en Europa, regresaría al club español gracias a la opción de recompra que quedó establecida cuando fue transferido al Como 1907.

Una operación favorable para el Merengue

Aunque todavía no se confirmó oficialmente ni la duración del contrato ni el monto final de la operación, desde España aseguran que el pase sería muy favorable para el conjunto blanco.

El Real Madrid pagaría apenas 9 millones de euros para recuperar al futbolista, una cifra muy inferior a los 65 millones en los que actualmente está valuado según Transfermarkt.

Ese valor reducido responde al contrato firmado hace dos años, cuando el club presidido por Florentino Pérez decidió venderlo, pero conservando una cláusula de recompra, una estrategia habitual con sus canteranos.

Una fórmula similar ya había sido utilizada años atrás con Álvaro Morata.

Figura en Italia y pieza clave para Scaloni

Desde su llegada al Calcio, Nico Paz disputó 72 partidos y se transformó en una pieza fundamental del equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

En la actual temporada suma 13 goles y 8 asistencias, números determinantes para que el Como marche quinto en la Serie A y mantenga el sueño de clasificar a la próxima UEFA Champions League.

Su gran rendimiento también lo convirtió en una presencia habitual en las últimas convocatorias de la Selección Argentina, donde prácticamente tiene asegurado un lugar rumbo al próximo Mundial.

“Sueño con el Mundial”

Hace pocos días, el propio futbolista habló sobre su presente y evitó confirmar su regreso a Madrid.

“No quiero pensar en esas cosas, estoy 100% concentrado en Como. Quiero darlo todo en el campo, luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos”, expresó en una entrevista con Sport Mediaset.

Además, recordó su debut con la Albiceleste y dejó en claro cuál es su gran objetivo.

“Fue un sueño, no me di cuenta hasta después del partido. Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí”, afirmó.

Competencia fuerte en la Casa Blanca

En caso de concretarse su regreso al Santiago Bernabéu, el argentino no la tendrá sencilla para ganarse un lugar en el once titular.

Uno de sus principales competidores será Franco Mastantuono, quien todavía no logró asentarse en el equipo y fue silbado en su última presentación.

También aparece el turco Arda Güler, de gran momento tras marcar un doblete frente al FC Bayern Munich en Alemania.

A ellos se suma Brahim Díaz, otro futbolista capaz de ocupar esa zona del campo.

Con presente de selección, números de figura en Italia y la chance concreta de volver al club más grande del mundo, Nico Paz se prepara para dar otro gran salto en su carrera.