"Va a ser campeón, se los digo ahora", la contundente frase de la manager de Colapinto

Maria Catarineu dejó en claro su emoción por la exhibición del piloto de Alpine en Buenos Aires y sueña con un gran futuro en el Gran Circo.

26/04/2026

En la previa e la histórica exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires, su manager, María Catarineu, expresó toda su admiración por el piloto argentino y lanzó una frase que rápidamente hizo ruido en el mundo del automovilismo.

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“Franco es el campeón de la gente. Va a ser campeón, se los digo ahora”, aseguró en una entrevista con ESPN, dejando en claro la enorme confianza que tiene en el futuro del actual piloto de Alpine F1 Team.

“Es el ejemplo vivo de humanidad”

Catarineu no solo destacó el talento deportivo de Colapinto, sino también su costado humano, algo que considera clave en su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

“Desde luego, es el campeón de la gente”, insistió.

Y profundizó: “Es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. Si coges a los 22 pilotos, lo pondría número 1. Es un ser humano humilde, trabajador. Le da un poco de sentido al deporte”.

Además, remarcó el impacto que genera su personalidad dentro del paddock.

“Su talento y humanidad, con nosotros, nos ha llevado ahí”, agregó, visiblemente emocionada por el recorrido del argentino en los últimos años.