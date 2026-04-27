Celebración por el Día de la Autonomía Santiagueña en la Biblioteca Popular Jorge W. Ábalos

La actividad propone un encuentro abierto con intervenciones artísticas, recordación histórica y participación del público, en una jornada que busca poner en valor la identidad cultural santiagueña.

Hoy 06:51

En el marco de la conmemoración del Día de la Autonomía Santiagueña, este 27 de abril se llevará a cabo una jornada cultural abierta a la comunidad en la Biblioteca Popular Jorge W. Ábalos, a partir de las 19 horas.

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La propuesta invita a vecinos y vecinas a participar de un encuentro que combinará memoria histórica y expresiones artísticas locales.

Entre las actividades programadas se destacan recordación histórica de la fecha; presentación del Grupo Cultural “Poesía en la Calle”, coordinado por Hugo Orlando Ramírez y exhibición de la Academia de danza Yanasus Danzaicu. También habrá un epacio de micrófono abierto para la participación artística del público.

El evento busca generar un espacio de encuentro comunitario donde la palabra, la música y la danza sean protagonistas, reafirmando la identidad cultural santiagueña.

Desde la organización se invita a quienes deseen participar a acercarse con sus propias producciones: poesías, canciones u otras expresiones artísticas para compartir durante la jornada. Entrada libre y gratuita.